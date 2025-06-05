На рынках в Туле изъяли 12 кг санкционного сыра

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Транспортная прокуратура вместе с управлением Россельхознадзора провела в Туле рейд по рынкам, чтобы выявить и пресечь продажу продуктов, попавших под санкции.

На рынках «Ярмарка на Фрунзе» и «Четыре сезона» два продавца предлагали покупателям иностранные сыры немецкого, польского, французского, итальянского и датского производства общим весом больше 12 килограммов. Продажа подобной продукции запрещена на территории нашей страны.

«Продукция изъята из оборота, подвергнута измельчению и денатурации и уничтожена в контейнерах ТБО на территории указанных рынков», — отметили в региональном Россельхознадзоре.