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На рынках в Туле изъяли 12 кг санкционного сыра
Фото: ru.freepik.com.

На рынках в Туле изъяли 12 кг санкционного сыра

Продукцию уничтожили сотрудники Россельхознадзора.

Транспортная прокуратура вместе с управлением Россельхознадзора провела в Туле рейд по рынкам, чтобы выявить и пресечь продажу продуктов, попавших под санкции.

На рынках «Ярмарка на Фрунзе» и «Четыре сезона» два продавца предлагали покупателям иностранные сыры немецкого, польского, французского, итальянского и датского производства общим весом больше 12 килограммов. Продажа подобной продукции запрещена на территории нашей страны.

«Продукция изъята из оборота, подвергнута измельчению и денатурации и уничтожена в контейнерах ТБО на территории указанных рынков», — отметили в региональном Россельхознадзоре. 

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