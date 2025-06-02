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В Музее обороны Тулы будут проходить «ночные» экскурсии
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В Музее обороны Тулы будут проходить «ночные» экскурсии

Познакомиться с новым форматом осмотра экспозиции можно будет каждую вторую и четвертую субботу месяца.

«В ночь перед наступлением» – это экскурсия в вечернее время, перед закрытием музея. Для создания особой атмосферы ночного города в экспозиции гасят освещение. Подсвеченными остаются только некоторые объекты, а посетители и экскурсоводы включают фонарики.

Экскурсоводы, одетые в форму времен Великой Отечественной войны, рассказывают не только исторические факты, но и личные истории защитников города.

Первые экскурсии уже состоялись. Пройтись по ночным улицам военной Тулы жители и гости города смогут 12 и 14 июня, в 19.00.

Далее экскурсии будут проходить каждую вторую и четвертую субботу месяца. Для участия необходимо подать заявку по ссылке

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