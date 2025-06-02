В Музее обороны Тулы будут проходить «ночные» экскурсии

«В ночь перед наступлением» – это экскурсия в вечернее время, перед закрытием музея. Для создания особой атмосферы ночного города в экспозиции гасят освещение. Подсвеченными остаются только некоторые объекты, а посетители и экскурсоводы включают фонарики.
Экскурсоводы, одетые в форму времен Великой Отечественной войны, рассказывают не только исторические факты, но и личные истории защитников города.
Первые экскурсии уже состоялись. Пройтись по ночным улицам военной Тулы жители и гости города смогут 12 и 14 июня, в 19.00.
Далее экскурсии будут проходить каждую вторую и четвертую субботу месяца. Для участия необходимо подать заявку по ссылке.