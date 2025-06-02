Парад близнецов, колясок и классный интерактив: более 20 000 туляков посетили семейный праздник в Центральном парке Тулы

Фото Катерины Беловой.

Празднование началось с парада наряженных колясок и парада близнецов и двойняшек. В них приняли участие семьи со всей Тульской области. На финише каждого участника ждал приз — тульский пряник. Подарки вручили министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова и директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных.

— Поздравляю вас с самым замечательным днем — Днем защиты детей! Сегодня в теплой атмосфере мы встречаем активных родителей, которые приняли участие в параде колясок. Уверена, что это должно стать хорошей традицией. А также нас радует парад близнецов — много маленьких и больших участников. Желаю всем крепкого здоровья, успехов вам и вашим детям! Семья, в которой дарят друг другу любовь и поддержку, учат доброте и уважению, это самое главное для каждого ребенка, основа его мира, — сказала Татьяна Абросимова.

По словам Владислава Черных, взрослые должны помнить, что дети — это надежда и будущее региона.

— Мы стараемся окружить наших детей заботой. Я рад, что именно Центральный парк выбрали площадкой для проведения такого важного и замечательного праздника. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы каждый ваш день был интересным и знаменательным, — поздравил собравшихся Владислав Черных.

Настоящим украшением праздника стал парад наряженных колясок, в котором приняли участие семьи со всей Тульской области.

Анна Львовна Казакова приехала в Центральный парк Тулы со своим 2-летним внуком Мироном из Суворова:

— Мама дома на больничном, поэтому сегодня с малышом в параде колясок участвую я. Мы три дня готовились к празднику, сделали коляску в стиле любимого мультфильма Мирона — «Синий трактор». Я сегодня в образе профессора, а внук — русский парень, который как раз и работает на селе на этом самом синем тракторе.

День защиты детей — праздник, который символизирует счастье, потому что дети — это наша жизнь.

Супруги Елена Зеленова и Александр Перлов из Новомосковска на праздник тоже приехали с внуком — 2-летним Марком.

— День защиты детей — это, можно сказать, мой профессиональный праздник. Я работаю воспитателем в детском саду № 34 «Радуга», поэтому дети для меня — это всё! Это наше будущее, наш смысл жизни, — рассказывает Елена. — Сегодня на праздник мы пришли в очень хорошем настроении. Для парада колясок мы выбрали стилизацию под символы города-героя Тулы. Коляска — тульский пряник, внук в костюме самоварчика, у мужа в руках — тульская гармонь, а я — в образе тульской барыни. У нашей команды есть девиз: «Гармонист гармонь возьмет, барыня вам улыбнется. Самовар кипит, поет, всем чайку сейчас нальет!»

В течение дня на фонтанной площади, большом кругу, эстраде, Белоусовской аллее, в Центре детского творчества и развития «Чудо-дерево» было организовано множество творческих и спортивных мастер-классов, тренингов для семей и молодёжи, интерактивных площадок.

В парке работал передвижной медицинский комплекс детской областной больницы. Более 100 ребят получили консультации детских врачей. Все желающие приняли участие в мастер-классе по первой помощи.

Для семей с малышами работал консультпункт «Пункт проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 (полутора) лет», а будущие мамы приняли участие в фотосессии для беременных.

А в традиционном параде близнецов в этом году приняли участие более ста человек! Малыши в колясках, мальчишки и девчонки, юноши и девушки — все как две капли воды похожие друг на друга участники парада получили в подарок внимание зрителей, аплодисменты и большие тульские пряники!

Марина Пимкина из Плавка приехала на парад близнецов с тремя очаровательными дочками: Ангелиной, Алиной и Миланой. Девочкам по пять лет, самая старшая — Ангелина, младшая — Алина.

— Алина родилась последней, самой маленькой, весила 1190 г. Когда врач сказала, что у меня будет тройня, как будто обухом по голове… (смеется). Папа очень долго отходил от новости, когда узнал, что родится тройня. Было очень страшно, потому что дома — уже трое детей. Мы с мужем хотели четвертого малыша, а получилось — шестеро! Но сейчас уже все хорошо, девочки растут, я счастлива.

Ангелина и Алина — однояйцевые близнецы. Они по характеру похожи, очень эмоциональные. А вот Милана намного спокойнее. Между собой соперничают и даже дерутся. Близняшки, конечно, больше шкодят. Ну а внешне девочки так похожи друг на друга, что я иногда и сама их путаю. Материнство — это счастье, а оно у меня тройное! Скоро уезжаем на море, в Сочи, отдохнем!

Супруги Максим и Татьяна Пономаренко на парад близнецов пришли со старшей дочерью Александрой и близнецами — Григорием и Марком. Мальчикам по два с половиной года, Гриша старше брата на семь минут!

— Когда я узнала, что беременна двойней, я испытала целый спектр эмоций, — рассказывает Татьяна. — Это и шок, и радость, и смех сквозь слезы... Да еще вокруг все пугали: «Это страшно, это тяжело, вы не справитесь!» Мы с мужем до сих пор не привыкли до конца, ходим удивляемся, что сыновей сразу двое (смеется). Но уже все устаканилось, все спокойно, никакого страха нет — только радость и счастье. Вообще, материнство — это огромный труд и дисциплина, особенно когда дети маленькие. Саша — наша большая помощница, она ждала их рождения вместе с нами, очень хотела братьев.

— Когда мама готовит, я слежу за маленькими, — говорит Александра, — А когда мама с ними занимается, я могу помочь ей убраться.

Наталья Северина со своими дочками сразу же приковывает внимание. Девочки так сильно похожи друг на друга, да еще такие красавицы с роскошными волосами! Маргарите и Веронике по семь лет.

— Двойняшки есть у меня в роду. С двумя сначала было очень тяжело, а потом я привыкла и уже не могу понять, как это, когда у тебя один ребенок.

Девочки по характеру совершенно разные: неделю одна капризничает, другая — веселушка, через неделю — наоборот. Даже учителя это замечают: «Ой, а у вас дети опять поменялись!» (Смеется) Что касается предметов, то старшей больше нравится математика, младшей — русский язык.

Девочки не могут друг без друга, всегда вместе. Но если дерутся — то до первой крови.

Я дочек никогда не путаю, посмотрите — они же совершенно разные! Хотя они однояйцевые близнецы. Ну а учителя в школе, знакомые и даже папа иногда путают. Учителя просят не одевать их совершенно одинаково, делать хоть какое-то различие. Например, на выпускной в детском саду мы шили на заказ два платья: одно розовое с бирюзовым, второе — бирюзовое с розовым.

Екатерина Журавлева на парад близнецов привезла своих младших сестер — 12-летних Марию и Анну. Семья живет в Киреевском районе. Рядом с девочками бабушка, Ольга Владимировна Булгакова. Мама на праздник приехать не смогла — она дома с еще двумя маленькими детьми.

— Когда мама узнала, что у нее будет двойня, сначала была в шоке, — рассказывает Екатерина Журавлева. — Нас уже было двое — я и брат Виктор. Но потом мама взяла себя в руки и уже с радостью ждала рождения дочек. На тот момент еще была жива прабабушка, бабушка рядом — так что помощи было много, и это облегчало уход за близняшками.

У нас с ними пять лет разницы, так что я им как вторая мама. И гуляла с ними, и помогала во всем.

Маша — добрая и покладистая, Аня — более дерзкая, эмоциональная. Но если Маша о чем-то просит Аню, та обязательно сделает. Обеим девочкам нравится физкультура.

— Я хочу связать свою жизнь со спортом и стать учителем физкультуры, — рассказала нам Маша.

— А я хочу стать врачом, скорее всего, стоматологом, и лечить людям зубы, — говорит Аня.

Девочки признаются, что жить друг без друга не могут и очень счастливы, что есть друг у друга. И если одна заболела — вторая чувствует себя плохо.

— У меня заболела голова, и через пять минут Аня говорит, что у нее тоже. Ну а если смешинка в рот попала, то хохочем обе!