Май в Туле выдался самым сухим с 2011 года

Фото Алексея Пирязева.

За месяц выпало всего 38% от месячной нормы осадков.

В последний месяц весны в Туле среднемесячная температура составила +13,1 градуса, что на 1 градус ниже нормы. Это самый теплый май после 2021 года (+13,9). С 2022 по 2024 год среднемесячная температура была 11-12 градусов.

Как рассказали Myslo синоптики Тульского гидрометцентра, осадков за месяц выпало 18 мм, это 38% от месячной нормы. Май стал самым сухим после 2011 года (17 мм).

Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 253 часа при норме 282 часа.

В мае 2025 года в Туле не были побиты многолетние максимумы и минимумы температуры воздуха.

