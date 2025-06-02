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Май в Туле выдался самым сухим с 2011 года
Фото Алексея Пирязева.

Май в Туле выдался самым сухим с 2011 года

За месяц выпало всего 38% от месячной нормы осадков.

В последний месяц весны в Туле среднемесячная температура составила +13,1 градуса, что на 1 градус ниже нормы. Это самый теплый май после 2021 года (+13,9). С 2022 по 2024 год среднемесячная температура была 11-12 градусов.

Как рассказали Myslo синоптики Тульского гидрометцентра, осадков за месяц выпало 18 мм, это 38% от месячной нормы. Май стал самым сухим после 2011 года (17 мм).

Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 253 часа при норме 282 часа.

В мае 2025 года в Туле не были побиты многолетние максимумы и минимумы температуры воздуха.
 

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сегодня, в 14:55 0
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