Новым начальником СИЗО в Новомосковске стал Антон Суриков

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Новомосковске заместитель начальника УФСИН по Тульской области Сергей Фирсов представил личному составу следственного изолятора № 4 нового руководителя. Им стал майор внутренней службы Антон Суриков.

— Работа в следственном изоляторе требует не только безупречной квалификации, но и глубокого понимания специфики службы исполнения наказаний. Убежден, что майор внутренней службы Антон Валерьевич Суриков обладает всеми необходимыми качествами, опытом и преданностью делу, чтобы с честью выполнить поставленные задачи, стать надежной опорой для коллектива и обеспечить в учреждении неукоснительное соблюдение законности, порядок и безопасность, — отметил Сергей Фирсов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Антон Суриков поблагодарил руководство УФСИН за оказанное доверие и обратился к личному составу:

— Для меня большая честь возглавить СИЗО-4. Я осознаю всю ответственность этой должности. Уверен, что сплоченность, профессионализм и дисциплина нашего коллектива — залог успешного решения стоящих перед нами задач по обеспечению надежной изоляции, правопорядка и безопасности. Рассчитываю на вашу поддержку и активную работу.