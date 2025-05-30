Засуха в Киреевске: жители требуют решить многолетнюю проблему с водоснабжением

По словам людей, проблема возникла давно. Но много лет администрация закрывала на нее глаза.

Ради того, чтобы постирать, 77-летняя Вера Смолякова жительница дома № 21 по ул. Луговая в Киреевске просыпается в три ночи — пока вся улица спит, напор в водопроводных сетях достаточный для того, чтобы стиральная машинка работала.

— Я-то могу себе такое позволить — на пенсии же. Рано проснулась, дела поделала, а днем могу поспать. А тем, кто работает, как стирать? — говорит женщина.

Ее сосед Дмитрий рассказывает, что за последние три года пришлось трижды покупать стиральную машину — из-за низкого давления воды мотор перегревается и ломается.

— Если струйка с палец толщиной идет, то уже счастье. У меня двухконтурный котел, и я еще как-то могу нагреть воду. А у кого колонка, то они вообще без горячей воды — колонки просто не зажигаются, — рассказывает Ирина Мартьянова, жительница дома № 2а. — Когда нам воду с Брусяновского поставляли, то она была идеальной. А как нас закольцевали к городу, то все. То ржавая, то нету.

Было как-то, что не было воды, приехали рабочие и заявили, что воды нет из-за того, что я колодец выкопала на своем участке. Но при чем тут мой колодец и централизованная система водоснабжения?

Улица Луговая — это частный сектор, у каждого жителя огороды. Дефицит воды существенно осложняет возможность ухаживать за ним.

— Жители соседних улиц без проблем поливают огороды, у них проблем нет. А наша улица будто прокаженная, — говорит Вера Смолякова. — Мы вынуждены все емкости при любой возможности наполнять: и для домашних нужд и для огорода. Она немного появляется только после десяти вечера. Летом говорят, что воды нет, потому что поливаем. А зимой почему нету?

По словам жителей, проблема возникла не сегодня. Будто в пустыне люди живут уже много лет. Неоднократно сообщали об этом в Водоканал, но никто не поднимается со стула, чтобы выяснить проблему.

— Я ходила в Водоканал, там сидят сплошные пузаны и говорят: выясняйте, у кого утечка на улице. Ну, как я, пожилая женщина, должна это делать по их мнению? Ходить по домам и выяснять, у кого утечка? И столько лет утечка? Другой раз мне сказали, что причина в том, что кто-то насосы ставит… Ну выдумывают причины, а приехать и реально разобраться даже не пытаются, — рассказывает Вера Смолякова.

— Город же расширяется с годами, домов становится больше, а на насосной станции количество насосов не меняется. Почему у нас в девятиэтажках есть вода даже на последнем этаже, а у нас в низине нет? — добавляет Ирина Мартьянова.

Не только жители улицы Луговой столкнулись с этой проблемой. Дома по нечетной стороне улицы Терешковой также испытывают трудности из-за отсутствия воды в дневное время. По словам Юлии Смирновой, вода появляется только к полуночи.

— Водоканал и администрация г. Киреевск обратите пожалуйста внимание! Мы хотим в 21веке жить, а не выживать без воды, — говорит женщина.

— В частном секторе эта проблема длится уже десятки лет. Из года в год. Пояснение водоканала и администрации: «Лето — что вы хотите? Идёт большой разбор воды из-за поливочных работ». Ну как может быть причина в поливе огородов, если при этом многоквартирные дома имеют воду? Значит проблема в чем-то еще! Сколько ни писали, ни жаловались - толку ноль. Как лето, так все домашние дела делаются по ночам. Это ещё хорошо, если ночью пойдет чистая вода, а то как правило кисель «облепиховый», — рассказывает Татьяна Дюкова. — В доме на этой улице живут родители мои. Чтобы постирать белье, я приезжаю и забираю, потому что у них просто нет возможности — воды нет.

Татьяна Дюкова пояснила, что проблема возникла в 2014 году. Тогда частный сектор переключили на старую ветку водоснабжения. С этого момента и начались беды.

— Жители улицы Луговой составили коллективное обращение, но им по барабану, этим господам. Сваливают все на жителей, это уже вошло у них в привычку! От них никакого толку. Пора ехать в белый дом в Тулу и требовать, вплоть до Москвы! — говорит Юрий Скребец.

Юрий добавляет, что тоже неоднократно обращался за помощью. Но ему заявляют, что причина не общая, а частная — надо менять индивидуальные врезки в систему, хотя проблема системная, а не локальная:

О нехватке воды говорят и жители ул. Геологов, Садовая, Западная и переулка Западного.

В июле 2024 года сообщалось, что Киреевскому району было выделено на модернизацию систем водоснабжения более 500 млн рублей. Решение было принято после того, как во втором полугодии 2023 года в городе произошел всплеск аварий на магистральных сетях — из-за их износа. Дело в том, что основная масса объектов водоснабжения находилась в конкурсном управлении. Никто не предпринимал меры по содержанию и модернизации сетей. В итоге около 185 км сетей оказались в зоне высокого риска износа.

Для решения проблемы был разработан поэтапный план нормализации ситуации, который включал в себя замену наиболее аварийных участков магистрального водовода. Это более 1 км водовода от основного вокзала до улицы Чехова, и также два участка наиболее аварийных сетей на улицах Комарова и Чехова. После ремонта, согласно официальным данным, аварийность на сетях снизилась на 80%.

Однако на ряде улиц ситуация с отсутствием воды осталась неизменной.

В этом году в заместитель главы администрации Киреевского района Вадим Комаров сообщил Myslo, что в 2023 году совместно с министерством ЖКХ Тульской области был разработан трехлетний план по модернизации системы водоснабжения города Киреевск. Только цифра уже скромнее — более 170 млн руб.

— В конце 2023 года заменено 2,3 км водопровода от центрального водозабора, аварийные участки по ул. Комарова и Чехова на сумму 23 млн 870 тыс. руб. В 2024 году по проекту «Чистая вода» выполнены следующие мероприятия:

Замена обвязки фильтров и фильтрующей засыпки станции обезжелезивания центрального водозабора г. Киреевск.

Замена напорной гребенки в машинном зале центрального водозабора ДМ 300 мм с установкой резервного насосного агрегата.

Для повышения надежности электроснабжения центрального водозабора осуществлено обустройство второго ввода.

Замена запорной арматуры на распределительных сетях г. Киреевск.

Начаты работы по «Реконструкция Насосной станции 2 подъема „Парк“ г. Киреевска Тульской области». Завершение работ по реконструкции насосной станции второго подъема позволит увеличить объем подаваемой воды для жителей улиц, расположенных на юге г. Киреевск, в том числе и ул. Луговая и ул. Геологов.

Также он рассказал, что в целях повышения надежности водоснабжения жителей г. Киреевск в 2025 году планируется провести следующие мероприятия:

Замена сборного водопровода от станций первого водозабора общей протяженностью 3 км.

Замена участка водопроводной сети по ул. Л.Толстого и запорной арматуры в 20 колодцах г. Киреевск.

Замена канализационного коллектора D500 по ул. Набережная.

Реконструкция очистных сооружений г. Киреевск.

Для улучшения качества водоснабжения жителей района Батурки планируется замена водонапорной башни.

Сроки окончания работ — конец лета — начало осени 2025 года.