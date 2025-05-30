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Туляк вернул государству 909 тысяч рублей за пьяную езду за рулём
Фото из архива Myslo.

Туляк вернул государству 909 тысяч рублей за пьяную езду за рулём

Суд назначил водителю 200 часов обязательных работ.

Ефремовская межрайонная прокуратура поддержала обвинения в суде против молодого водителя, повторно севшего за руль автомобиля LADA Vesta в состоянии алкогольного опьянения. 

Из материалов дела известно, что молодой человек, ранее наказанный за аналогичное нарушение, снова сел за руль в нетрезвом виде осенью 2024 года. Правонарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. 

Суд назначил водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на 2,5 года. Кроме того, решено взыскать в пользу государства деньги, потраченные автовладельцем на покупку машины.

Это связано с тем, что, боясь потерять автомобиль, водитель успел продать его своей матери всего за 100 тысяч рублей. Однако прокуратура доказала реальную цену покупки авто — 909 тысяч рублей, и именно эту сумму пришлось вернуть государству.

Приговор в законную силу не вступил.

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