Туляк вернул государству 909 тысяч рублей за пьяную езду за рулём

Фото из архива Myslo.

Ефремовская межрайонная прокуратура поддержала обвинения в суде против молодого водителя, повторно севшего за руль автомобиля LADA Vesta в состоянии алкогольного опьянения.

Из материалов дела известно, что молодой человек, ранее наказанный за аналогичное нарушение, снова сел за руль в нетрезвом виде осенью 2024 года. Правонарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Суд назначил водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на 2,5 года. Кроме того, решено взыскать в пользу государства деньги, потраченные автовладельцем на покупку машины.

Это связано с тем, что, боясь потерять автомобиль, водитель успел продать его своей матери всего за 100 тысяч рублей. Однако прокуратура доказала реальную цену покупки авто — 909 тысяч рублей, и именно эту сумму пришлось вернуть государству.

Приговор в законную силу не вступил.