В Тульской области отметили день рождения Юнармии

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Накануне, 28 мая, наш регион стал центром притяжения для будущих защитников страны и их наставников – ветеранов СВО.

В Алексине состоялся Юнармейский фестиваль – уникальное событие, объединяющее патриотизм, наставничество и силу молодежного единства. Это живое взаимодействие поколений, героического опыта и юношеского стремления к служению Родине – формат, не имеющий аналогов в других регионах.

Фестиваль собрал порядка 400 участников — победителей и финалистов Больших юнармейских игр со всех 26 муниципалитетов региона. Мероприятие прошло при поддержке федеральных проектов «Россия – страна возможностей» и «Мы вместе» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На фестивале было организовано полноценное взаимодействие юнармейцев и ветеранов специальной военной операции. Такая система наставничества в Тульской области – часть уникального подхода, который помогает подобрать возможности для реализации кадрового потенциала каждого туляка – участника СВО.

На торжественной церемонии награды получили команды, одержавшие победу в пяти направлениях регионального этапа, в общем зачете Больших юнармейских игр и ряде других региональных соревнований. Отличившимся активистам юнармейского движения вручили нагрудный знак «Юнармейская доблесть» III степени. Юнармейцы получили свой долгожданный приз от участников проекта «Герой 71».

Ребята совместно с участниками проекта «Герой 71» выполняли специальные задания: разборка-сборка АК-74, броски гранаты в мишень, ориентирование на местности и т. д. Во время интерактивной игры юнармейцы проявили свои интеллектуальные и физические навыки, а также выполнили авторские задания, которые для них подготовили участники проекта «Герой 71».

На фестивале работали интерактивные площадки с выставкой современного вооружения, мастер-классы по изготовлению сухого душа для участников специальной военной операции. Также ребята отработали навыки стрельбы из биатлонной винтовки и лазертаг-тира.

– По поручению Дмитрия Миляева в регионе для подрастающего поколения создаются условия и площадки открытого диалога с ветеранами боевых действий. Одна из них – проект «Герой 71», в рамках которого состоялся юнармейский фестиваль. Молодым ребятам удалось встретиться с героями специальной военной операции, перенять их навыки, любовь к родине и ценности настоящих патриотов своей страны, – отметила министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова.