Известный футбольный тренер Миодграг Божович в беседе с «РБ Спорт» заявил, что готов вернуться в Тулу и в третий раз встать и руля «Арсенала». Напомним, 56-летний черногорец уже был главным тренером оружейников в 2017-2018 и 2021-2022 годах.
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Миодраг Божович: «Я готов вернуть «Арсенал» в Премьер-Лигу»
Черногорский специалист заявил, что готов в третий раз в своей карьере возглавить тульский клуб.
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