  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Миодраг Божович: «Я готов вернуть «Арсенал» в Премьер-Лигу» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Миодраг Божович: «Я готов вернуть «Арсенал» в Премьер-Лигу»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Миодраг Божович: «Я готов вернуть «Арсенал» в Премьер-Лигу»

Черногорский специалист заявил, что готов в третий раз в своей карьере возглавить тульский клуб.

Известный футбольный тренер Миодграг Божович в беседе с «РБ Спорт» заявил, что готов вернуться в Тулу и в третий раз встать и руля «Арсенала». Напомним, 56-летний черногорец уже был главным тренером оружейников в 2017-2018 и 2021-2022 годах.

–  Связывалось ли со мной руководство «Арсенала»? Я пока не буду это комментировать, но хочу сказать, что в Тулу я всегда готов вернуться. Но важно отметить, что мне было бы интересно снова поработать в туляками только в том случае, если у клуба есть амбиции вернуться в РПЛ. Лично я готов возглавить «Арсенал» и вернуть тульский клуб в РПЛ, – цитирует Божовича издание.

В этом году тульский клуб занял десятое место в МЕЛБЕТ-Первой лиге. Накануне, 28 мая, стало известно, что «канониры» досрочно прекратят сотрудничество с главным тренером Александром Сторожуком, контракт с которым должен был действовать до следующего года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:48 0
Другие статьи по темам
Событие
ПФК Арсеналтульский Арсеналтульский футбол
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На пр. Ленина водитель Volkswagen поехал на красный, прямо на пешеходов
На пр. Ленина водитель Volkswagen поехал на красный, прямо на пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.