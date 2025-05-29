Миодраг Божович: «Я готов вернуть «Арсенал» в Премьер-Лигу»

– Связывалось ли со мной руководство «Арсенала»? Я пока не буду это комментировать, но хочу сказать, что в Тулу я всегда готов вернуться. Но важно отметить, что мне было бы интересно снова поработать в туляками только в том случае, если у клуба есть амбиции вернуться в РПЛ. Лично я готов возглавить «Арсенал» и вернуть тульский клуб в РПЛ, – цитирует Божовича издание.

В этом году тульский клуб занял десятое место в МЕЛБЕТ-Первой лиге. Накануне, 28 мая, стало известно, что «канониры» досрочно прекратят сотрудничество с главным тренером Александром Сторожуком, контракт с которым должен был действовать до следующего года.