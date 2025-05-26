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В Тульской области появятся пять новых филиалов центра «Герой 71»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области появятся пять новых филиалов центра «Герой 71»

Для них разработан единый стандарт оформления: зоны первичного приема, работы кураторов, юриста и психолога, а также конференц-зал.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова по поручению губернатора создание филиалов планируется в пяти муниципалитетах Тульской области — в Новомосковске, Киреевске, Ефремове, Алексине и Суворове.

Открытие филиалов планируется до конца года после завершения ремонта в помещениях. Организована закупка необходимой оргтехники и мебели, формируется кадровый состав. Сегодня в штате центра «Герой 71» в Туле работает 45 человек, с новыми филиалами число сотрудников увеличится до 132. К работе в центрах привлекаются участники СВО.

По словам Дмитрия Маркова, Центр «Герой 71» с момента открытия уже посетили более 7000 участников СВО и членов их семей, кураторы решили более 1700 вопросов. В Центре проводятся консультации с медиками и сотрудниками военкомата, культурные встречи, концерты, дискуссии и детские праздники.

Дмитрий Миляев поручил Дмитрию Маркову предусмотреть рабочие места для сотрудников филиала Фонда «Защитники Отечества» и специалистов юридического бюро, а заместителю председателя правительства Тульской области Наталье Аникиной — обсудить с главами и руководством Центра возможность благоустройства территорий рядом с будущими филиалами.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность руководителя «Герой 71» была назначена Елена Шмелева.

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