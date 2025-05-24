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В Тульской области пройдет антинаркотический месячник

В Тульской области пройдет антинаркотический месячник

Он стартует 26 мая.

С 26 мая по 26 июня в нашем регионе состоится «Антинаркотический месячник „Вместе против наркотиков!“».

Акция проводится с целью объединения усилий органов власти всех уровней, правоохранительных органов и общественности в деятельности, направленной на противодействие распространению и потреблению наркотиков, активизации профилактической антинаркотической работы с подростками и молодежью, а также популяризации здорового образа жизни.

Информацию о фактах распространения или употребления наркотиков можно сообщить по телефону единой горячей линии месячника — 8-800-450-71-00, телефонам экстренной службы 102, или 112, или по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тульской области — 32-22-85.

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вчера, в 22:22 +1
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