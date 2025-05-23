В Алексине мужчину оштрафовали на 25 тысяч за видео с налетом БПЛА

Фото Оксаны Грудининой.

Суд вынес приговор жителю Алексина Даниилу Гришину, который снял контент во время массированной атаки дронов на Тульскую область. Инцидент произошел еще в январе 2025 года.

Молодой человек поделился видео с друзьями, а затем выложил в свой телеграм-канал. Позже он признался, что нарушил закон по глупости, видео выложил в Сеть ради развлечения и даже не представлял, что его могут увидеть противники.

В итоге парня оштрафовали на 25 тысяч рублей. Это был первый случай, когда в регионе привлекли к ответственности за распространение в Сети информации о результатах работы системы ПВО и последствиях использования противником беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, мы уже рассказывали о том, что нельзя выкладывать во время атаки БПЛА. Нарушителей могут оштрафовать на 150 тысяч рублей. Почитать можно по ссылке.