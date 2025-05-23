С сентября мигрантов начнут отслеживать по геолокации

Фото из архива Myslo.

Эксперимент планируют проводить четыре года.

Специальное мобильное приложение будет отслеживать геолокацию мигрантов. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме. Проведут такой эксперимент сначала в Москве и Московской области с 1 сентября, пишет «Коммерсант».

Мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить о месте фактического проживания, а также зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении».

С помощью последнего власти смогут мониторить «геолокацию абонентских устройств», то есть местоположение самих иностранных граждан.

Согласно итоговому документу, эксперимент коснется всех въезжающих в столичный регион иностранцев, которым не требуется получать визу в РФ. В список исключений попали несовершеннолетние, дипломаты и члены их семей, а также граждане Республики Беларусь.