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Певец SHAMAN предложил тульским школьникам попасть в его новый клип
Фото из архива Myslo

Певец SHAMAN предложил тульским школьникам попасть в его новый клип

Релиз трека под названием «Первая любовь» запланирован на 24 мая.

Уроженец Тульской области, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN опубликовал в своём телеграм-канале обращение к поклонникам с предложением попасть в его новый клип:

«24 мая – в день, когда в школах России прозвучит Последний звонок, я представлю свою новую песню «Первая любовь». Небольшой отрывок из неё уже можно послушать в VK. Предлагаю школьникам и выпускникам снять тематические видео под этот звук и выложить у себя на страничках с хештегом #SHAMANперваялюбовь».

Самые популярные ролики SHAMAN пообещал включить в клип, который выйдет в свет в один день с новой песней.

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