На тульском велотреке проходят престижные международные соревнования «Гран-при Тулы»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Соревнования были посвящены 80-й годовщине Великой Победы.

— Я от всей души поздравляю всех с годовщиной Великой Победы. Человек, который защищает свою Родину, — это человек, который не жалеет себя, который упорен и силен, так же, как и спортсмен. Он всегда готов к борьбе, всегда с упорством идет к победе. Традиции велосипедного спорта в Туле очень сильны. Мы с вами находимся на треке, который был построен в 1896 году. Здесь был поставлен не один внутристрановой и международный рекорд. В Тульской области выросла целая плеяда замечательных спортсменов и мастеров велоспорта, которые прославили нашу страну далеко за ее пределами на самых важных спортивных мероприятиях. Пусть ваша борьба будет интересной, захватывающей и честной, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона пообщался с велосипедистами. Он поздравил спортсменов с началом соревнований и пожелал им зрелищных состязаний и новых достижений.

Гран-при Тулы — первый важный старт сезона, традиционно открывающий серию крупнейших трековых соревнований страны. Гонки пройдут на Тульском велодроме с 17 по 19 мая.

В первый день турнира были разыграны медали в командном спринте и омниуме, во второй день определятся победители и призеры в спринте, скретче, гонке с выбыванием. В заключительный день соревнований борьба развернется за медали в кейрине и мэдисоне.

«Большой приз Тулы» — это традиционные соревнования, которые открывают Гран-при Тулы и проходят в оружейной столице 53-й раз. Они собирают титулованных спортсменов как советского периода, так и российского, а также спортсменов, которые становились победителями крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Татьяна Макарова, тренер спринтерской группы команды «Марафон-Тула», мастер спорта международного класса:

— Масштаб соревнований очень большой, приехали лучшие спортсмены со всей России, а также из Армении. Должны были приехать еще из республики Беларусь, но они уехали на другие соревнования, которые наложились на наши. Здесь собрался весь свет, элита велосипедного спорта. Насыщенные соревнования среди юниоров, юниорок, мужчин и женщин. Это спортсмены, которые претендуют на участие в первенстве мира и Европы. В соревнованиях принимают участие порядка 200 велогонщиков, примерно половину из них представляют Тулу. Я очень верю в наших ребят.

Лучшие поедут в Санкт-Петербург, там пройдет очередной этап Гран-при. От Тулы поедет команда юниоров, команда юниорок, по одной команде женщин и мужчин. После этих соревнований элита заканчивает соревновательный цикл и переходит к подготовке к чемпионату страны, который пройдет в сентябре в Питере. Андеры 19-22 года поедут на Спартакиаду молодежи, это в августе в Пензе. Юниоры будут выступать в Туле на отборочных соревнованиях на спартакиаду, это уже в июне.

Велоспорт сейчас популярен не только в Туле, но везде. Самые доступные и полезные передвижения — на велосипеде! И детей родители сажают на велосипед, они тут под присмотром катаются. И даже пожилые — бегать нельзя, колени болят — а на велосипеде ездить можно. Так что я всех приглашаю садиться на велосипед.

Еще до заездов мы пообщались со спортсменами, которые представляют наш регион. Эти люди — гордость земли Тульской.

Игорь Гирилович, 20 лет, мастер спорта международного класса, победитель чемпионата России по велоспорту на треке, признан лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта 2024 года в Тульской области:

— Сегодня от соревнований я жду победу и только победу! Я участвую в командном спринте, в нашей тройке еще Александр Дубченко и Дмитрий Нестеров. Я еду первый, как разгоняющий. Таким составом мы уже выступали в прошлом году на чемпионате России, на Кубке России, здесь на «Большом призе Тулы», мы уже больше года вместе. Уже скатанные, друг к другу привыкли, знаем, где у кого есть какие-то моменты… В 2024 году мы стали чемпионами России.

Я уверен в себе, считаю, что отлично подготовился к соревнованиям. Тренируюсь я шесть дней в неделю, каждый день по две тренировки по 2-3 часа. Спорт — это моя работа.

Когда начинаются соревнования, идет подготовительный цикл, тренировки, бывает психологически трудно справляться, появляется мандраж. Стараюсь отвлекаться: погулять, посмотреть свои любимые видеоролики про автомобили, расслабиться и не думать об этом.

Мечтаю отобраться на Олимпиаду, увидеть, как соревнуется весь мир, испытать чувство, когда на тебя смотрит вся страна.

Хочу пожелать всем новичкам: если любите свое дело — занимайтесь, не бросайте! Если начинают опускаться руки — не думайте об этом, продолжайте тренироваться и в будущем у вас все получится. И вы достигнете высот!

Александр Дубченко, 30 лет, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, многократный чемпион России:

— К соревнованиям готовились долго и упорно. Психологически тоже нагрузка большая, тем более родные стены — родные, близкие, друзья пришли поддержать меня. Не хочется упасть в грязь лицом. Да и физически тоже трудно: поднимается ветер, погода сегодня непонятная, то дождь, то ясно. Но хорошо, что сейчас тучки разошлись. Я настроен только на победу. Зачем участвовать, если не стремиться к победе?

Очень жду Олимпиаду. Я был в Токио, хоть и в качестве запасного, но это все равно невероятное чувство. Окунулся в эту атмосферу! Олимпиада переворачивает твое представление о спорте, там все — лучшие, и ты находишься в этой атмосфере. Я до сих пор под впечатлением, и это на всю жизнь. Надеюсь, что в 2028 году поеду на Олимпиаду в Лос-Анджелес.

Всем юным спортсменам хочу пожелать: не бойтесь поражения! Без падения не бывает взлетов, все будет, только трудитесь, трудитесь и еще раз трудитесь. В моей жизни падения случались неоднократно, была и черная полоса длиною в год, когда выше четвертого места не поднимался… Ничего не давалось, хотелось все бросить. Но не бросил, и вот результат. А не бросить помогли родные и близкие, было с кем поделиться и с кем поговорить. На финал поддержка родных будет еще больше. Я окрыляюсь этим, чувствую энергию и любовь каждого.

Диана Климова, 28 лет, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, победитель и призер Кубков мир, первенств Европы, призер Европейских олимпийских игр в Минске:

— К этим соревнованиям я готовилась в Италии, несколько дней потренировалась на треке. Сейчас посмотрим, на что я готова (смеется). Самой интересно. Психологически я тоже готовилась, расслаблялась, ездила домой в Тюмень. За команду «Марафон-Тула» я выступаю с самого ее основания — восемь лет. Очень хочу победить на этих соревнованиях. Всем желаю удачи, успеха, верьте в себя и все получится!

Уже известны первые победители и призеры соревнований.

В командном спринте у мужчин золото завоевали Никита Афанасьев, Данила Бурлаков, Никита Калачник. Серебро — Игорь Гирилович, Дмитрий Нестеров, Александр Дубченко. Бронзу — Богдан Меденец, Максим Наумов и Никита Быковский.

У женщин золото завоевали Наталья Антонова, Дарья Шмелева, Яна Бурлакова, серебро — Елизавета Богомолова, Алина Лысенко, Екатерина Евланова, бронзу — Софья Новикова, Полина Ващенко, Елизавета Солозобова.

В гонке с выбыванием Мария Аверина и Диана Климова стали первой и третьей соответственно.