В Туле выбрали лучшее звено газодымозащитной службы

Завершился финальный этап соревнований среди сотрудников газодымозащитной службы, проводимых в рамках смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы территориального пожарно – спасательного гарнизона Тульской области» в 2025 году.

За звание лучших поборолись звенья газодымозащитной службы, прошедшие предварительный отбор и ставшие победителями первого этапа смотра-конкурса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели на практике отработали прохождение лабиринта теплодымокамеры в непригодной для дыхания среде, провели боевое развертывание пожарных рукавов, вскрыли бензорезом дверь, прошли полосу препятствий, а также поразили струёй воды мишень (условный очаг возгорания). Еще одним этапом соревнований стало кантование автомобильной покрышки и спуск на спасательной веревке манекена условного пострадавшего с 4 этажа учебной башни.

По результатам соревнований лучшим звеном газодымозащитной службы стали огнеборцы 25 пожарно-спасательной части города Новомосковск. Второе место заняли газодымозащитники узловской 30 пожарно-спасательной части, а третье место – звено ГДЗС 31 пожарно-спасательной части города Щекино.