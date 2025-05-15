Конвейер дождливых циклонов: синоптики спрогнозировали погоду до конца мая

Фото Алексея Пирязева.

В пятницу в Центральной России наконец потеплеет до климатической нормы — +15…+20°, но будет дождливо. На пик потепление выйдет в предстоящие выходные — по ночам будет не ниже +7…+12°, а после полудня до +16…+21°.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», потепление будет недолгим. В начале следующей недели холодный фронт обрушит аномальные ливни. В регион прорвется порция полярного воздуха. В результате в понедельник дневная температура понизится до +13…+18°, во вторник до +11…+16°.

Май почти до конца будет прохладным и сильно дождливым.

— Это будет конвейер дождливых циклонов! Лето замаячит на горизонте только ближе к июню, — говорят синоптики.