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В конце июня в Туле откроется молодежное пространство «Газон»
Фото из архива Myslo.

В конце июня в Туле откроется молодежное пространство «Газон»

Активности пройдут на Казанской набережной.

С 28 июня в Туле заработает молодежное пространство «Газон». По традиции оно расположится на Казанской набережной. Об этом рассказали организаторы на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

— В восьмой раз развернется наш любимый «Газон», привлекающий тысячи туляков и гостей города своими уникальными площадками и неповторимой атмосферой. Здесь есть всё для идеального досуга: разнообразные развлечения, вдохновляющие встречи и даже магия вечерних закатов, превращающих набережную в сказочное место, — сообщается в анонсе.

Подробная информация станет известна позднее.

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