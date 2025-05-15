В конце июня в Туле откроется молодежное пространство «Газон»

Фото из архива Myslo.

С 28 июня в Туле заработает молодежное пространство «Газон». По традиции оно расположится на Казанской набережной. Об этом рассказали организаторы на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

— В восьмой раз развернется наш любимый «Газон», привлекающий тысячи туляков и гостей города своими уникальными площадками и неповторимой атмосферой. Здесь есть всё для идеального досуга: разнообразные развлечения, вдохновляющие встречи и даже магия вечерних закатов, превращающих набережную в сказочное место, — сообщается в анонсе.

Подробная информация станет известна позднее.