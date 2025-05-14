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Туляк предлагает очистить от поваленных деревьев парк Обороны Тулы в Мясново

Туляк предлагает очистить от поваленных деревьев парк Обороны Тулы в Мясново

Сергей Юстус приглашает всех желающих присоединиться к импровизированному «субботнику»: поработать, набрать кому надо дров и сделать парк чище.

Как сейчас выглядит парк в Мясново, можно увидеть на видео. Сергей снабдил его пояснениями:

— Друзья, перед вами парк Обороны Тулы. Во всяком случае, так он назван на карте. С виду он кажется прекрасным местом для прогулок и отдыха. Кто-то устраивает здесь пикники. Но если зайти немного глубже, представится немного иная картина. Нет, это не кучи мусора, которые часто появляются в лесных массивах.

В парке масса поваленных деревьев как на дорожках, так и в гуще леса. Парк официально парком не является, а просто лесополоса в черте города, и отношения к нему такого нет, какое проявляется к паркам.

Мусор здесь, конечно, убирают силами города. Но на запрос в министерство, отвечающее за лесное хозяйство, приходит ответ, что «поваленные деревья создают микроклимат в лесах». Видимо, поэтому в лесах Тульской области такие завалы и буреломы, в которых теряются грибники.

Я предлагаю собраться и расчистить парк от поваленных деревьев и мусора. Надеюсь, найдутся желающие помахать топором в субботнее утро!

Возможно, кому-то потом пригодятся эти дрова. Приходите, мы поможем их распилить, привезти.

Всех желающих Сергей приглашает в группу в Telegram, где участники смогут договориться о времени встречи. 

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парк Обороны Тулысубботник

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