«Пять лет ждем обещанной дороги» – жители деревни Даниловское Веневского района

Фото Алексея Лунина.

Грунтовая дорога на ул. Железнодорожной — единственный подъезд к деревенским домам. После любых осадков она приходит в негодность.

— Создается угроза жизни и здоровью жителей: в случае необходимости к нам не проедет ни скорая, ни пожарные. Тем более что подобные случаи уже были, благо тогда все обошлось без тяжелых последствий — медики пришли на вызов пешком, утопая в грязи. Также после дождей прекращается вывоз мусора с площадки ТКО, — рассказал в обращении житель деревни Алексей Лунин.

Проблемы с дорогой начались в 2021 году, когда в деревне появилась контейнерная площадка. Ей жители были рады. Но именно из-за этого грунтовая дорога быстро пришла в негодность — не выдержала нагрузки тяжелых мусоровозов.

Первый раз в администрацию района жители обратились осенью 2021 года. В ответ им пообещали построить дорогу до контейнерной площадки и разворотной пожарной площадки. Весной 2022 года она вошла в подборку самых убитых.

Фото было сделано весной 2022 года.

Но до реального ремонта дело так и не дошло. Начался бесконечный марафон обращений, жалоб и просьб:

— Ежегодно, ГИБДД и районная прокуратура проводит по нашим обращения проверки. Чиновники привлекаются к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Им выдается предписание с требованием устранить нарушение закона, привести дорогу в надлежащее состояние. Но их игнорируют, ссылаясь на отсутствие средств, — говорят жители.

Неоднократные публикации в региональных СМИ ситуацию не изменили, поэтому летом 2024 года жители деревни обратились на телефон доверия губернатора. В связи с тем, что решение вопроса с дорогами — прерогатива Минтранса, активистов деревни пригласили на встречу с заместителем руководителя регионального ведомства. Он подтвердил, что у администрации Веневского района действительно дефицит бюджета.

Однако добавил, что, в соответствии с решением Конституционного суда, в случае нехватки бюджетных средств региональные власти должны выделять дополнительное финансирование, чтобы местные власти могли исполнять возложенные законом обязанности. Поэтому пообещал, что необходимая сумма на строительство дороги будет выделена в 2025 году, а смета для строительства уже направлена на согласование региональному министру транспорта. Также жителям было обещано, что в 2024 году на время осенне-весенней распутицы районные чиновники насыплют щебня, чтобы хватило на сезон.

— Да, в конце лета 2024 года приехала техника и за полтора дня прямо поверх грунта насыпали тонкий слой щебня, — рассказывает Алексей Лунин. — Правда, его хватило только на 290 метров из 425. Конечно, мы были рады и этому — впервые за десятилетия обновили покрытие. Пока было сухо, все было хорошо. Однако стоило наступить осени, как дорога начала стремительно разрушаться, а щебень уходить в грунт, ведь никакой подушки сделано не было, а отсутствие водоотводных канав только ускоряло разрушение покрытия.

В январе 2025 года, после схода последнего снега дорога снова превратилась в месиво, и о щебне остались лишь воспоминания. После того, как мусоровоз пару раз забуксовал и отказался ехать к площадке, мы снова обратились к главе администрации Веневского района. В ходе разговора было выяснено, что никакого финансирования региональными чиновниками на строительство дороги выделено не будет, а отсыпка щебнем и была тем самым строительством дороги с твердым покрытием, и ничего другого жителям ждать не стоит.

Была предпринята попытка попасть на личный прием губернатора, но их обращение, минуя главу региона, было снова спущено к министру транспорта.

В феврале руководитель минтранса Родион Дудник по итогам рассмотрения обращения на личном приеме ответил, что деятельность в отношении дорог местного значения — прерогатива администрации Веневского района. Но пообещал, что до 1 мая будет произведен комиссионный осмотр дороги совместно с Тулаавтодором — для определения объема работ. Но, по словам жителей, в отведенный срок осмотр не состоялся.

— Сроки истекли, никакого осмотра не было, и мы до сих пор остаемся с разбитой дорогой. Но нужно привести в порядок дорогу длиной всего 425 метров! Неужели сумма, необходимая на эти цели, настолько неподъемная для бюджета? Надеемся, что эта публикация дойдет и до губернатора Тульской области, и до надзорных органов и история с дорогой в Даниловском наконец-то завершится строительством нормальной дороги. Все же считаем, что жители села также как и жители городов заслужили хороших дорог, — добавил Алексей Лунин.

Редакция направила запрос в администрацию Веневского района с просьбой уточнить информацию о сроках ремонта дороги. На момент публикации ответ не получен.