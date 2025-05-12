Отопительный сезон в Тульской области завершат 14 мая

Фото Дмитрия Дзюбина

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора.

12 мая стало известно об окончании отопительного сезона в Тульской области. Тепло отключат во всех муниципалитетах 14 мая, послезавтра.

Наш регион станет последним в ЦФО, во всех остальных тепло уже отключили.