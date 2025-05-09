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За прошедшие сутки в Тульской области потушено шесть пожаров
Фото МЧС.

За прошедшие сутки в Тульской области потушено шесть пожаров

Есть пострадавшие.

В новомосковском поселке Мирный возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировано на 70 квадратах. От МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единиц техники. Пострадавших нет. 

В деревне Новое Спасское в Туле возгорание в жилом доме ликвидировано на 50 квадратах. От МЧС России привлекалось 12 огнеборцев и 4 единицы техники. На пожаре пострадал 77-летний мужчина, он получил ожоги.

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На улице Горького в микрорайоне Сокольники Новомосковска возгорание в частично неэксплуатируемом сооружении ликвидировано на 75 квадратах. От МЧС России привлекалось 10 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет. 

На 9 километре автодороги «Киреевск-Липки» в Киреевском районе загорелся легковой автомобиль. К ликвидации возгорания от МЧС России привлекалось 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

На переулке Колхозном в рабочем поселке Куркино пожар произошел в бане. От МЧС России привлекалось 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

На улице Дачной в деревне Сосенки Веневского района возгорание в доме под дачу ликвидировано на 18 квадратах. От МЧС России привлекалось 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 4 ДТП: два случая реагирования в городском округе Тула, по одному — в Веневском и Заокском районах.

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