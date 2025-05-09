Погода в Туле 10 мая: до + 11 градусов и без осадков

Утром и вечером температура воздуха составит + 6 +8 градусов, днем разогреет до +11.
Ветер северо-западный, около 5 м/с. Давление составит 739 мм рт. ст., влажность воздуха около 50%.
Магнитное поле спокойное.
Ночью ожидаются заморозки до минус 1.
Утром и вечером температура воздуха составит + 6 +8 градусов, днем разогреет до +11.
Ветер северо-западный, около 5 м/с. Давление составит 739 мм рт. ст., влажность воздуха около 50%.
Магнитное поле спокойное.
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