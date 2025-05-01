В Ясной Поляне стартовал новый сезон велоэкскурсий

Фото усадьбы Ясная Поляна.

Они пройдут по любимым местам пеших и верховых прогулок Льва Толстого.

С 1 мая значимые места яснополянского заповедника можно будет увидеть на велосипеде.

Толстой, освоивший велосипед в 67 лет, ездил на нем по Москве, Туле и Ясной Поляне. В память об этом увлечении Льва Николаевича в яснополянском музее уже несколько лет подряд в летний сезон проводятся велоэкскурсии.

Участники таких экскурсий осматривают на велосипеде места, которые нашли свое отражение в произведениях писателя, его дневниках и письмах.

Велоэкскурсии проходят в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Начало — 10.30 и 16.00. Для организованных групп от четырех человек доступны велоэкскурсии в будние дни в 16.00.

Стоимость велоэкскурсии без проката велосипеда — от 400 до 600 рублей, с прокатом — от 1200 до 1500 рублей. Экскурсии проводятся только по предварительной записи. Прием заявок: +7-953-438-03-07.