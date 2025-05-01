В Тульской области за пять дней оштрафовали владельцев 117 авто с иностранными номерами

Фото Алексея Пирязева.

Госавтоинспекция Тульской области подвела итоги профилактического рейда, проводившегося с 25 по 29 апреля, целью которого стало выявление нарушений ПДД водителями автомобилей с иностранными госномерами и проверка исполнения ими постановлений об уплате административных штрафов.

За пять дней сотрудники ГАИ проверили 117 автомобилей, зарегистрированных за границей. Камеры видеофиксации выявили нарушения ПДД, зафиксировав 253 случая, общая сумма назначенных штрафов составила 264 тысячи рублей.

Кроме того, выявлены случаи уклонения от уплаты предыдущих взысканий: составлены 12 протоколов о нарушении сроков погашения задолженностей. Теперь данные дела отправлены мировому судье для дальнейшего разбирательства.