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Май в Центральной России начнется заморозками и дождями
Фото Алексея Пирязева.

Май в Центральной России начнется заморозками и дождями

Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

1 мая в регионах Центральной России ожидаются ночные заморозки — местами будет до −2 градусов. Днем же ненастный циклон принесет дожди и прохладу — +9…+11 °С. 

— 2 мая циклон продолжит свой путь на восток, время от времени вызывая дожди и защищая облаками регион от ночного выхолаживания. А днём солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, прогреют воздух до +12…+14 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В субботу ночью местами вновь ожидаются локальные заморозки, а днем за погоду будет отвечать теплый сектор следующего циклона. Пройдут дожди и потеплеет до +14…+16 °С.

Воскресенье будет самым теплым днем первой части майских праздников. Несмотря на дожди, воздух прогреется до +15…+17 °С.

Новая короткая рабочая неделя стартует дождями и понижением температуры.

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сегодня, в 09:43 +2
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