1 мая Тульская детская железная дорога откроет юбилейный летний сезон работы

Перевозить пассажиров будут поезда с тематическими вагонами «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Ещё один вагон посвящен Дню Победы.

1 мая на Тульской детской железной дороге откроется юбилейный 70-й летний сезон работы. Начало движения ознаменуется торжественной линейкой с поднятием флага, концертной программой, подготовленной юными воспитанниками творческих студий детской дороги и открытием шахматного клуба.

Традиционно перевозить пассажиров детской железной дороги будут поезда с тематическими вагонами «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Ещё один вагон поезда посвящен Дню Победы. В нем размещены плакаты с историей об освобождении Сталиногорска (г. Новомосковск), а также два монитора, на которых будут демонстрироваться документальные фильмы об этом памятном событии.

Кроме того, в честь 80-летия Победы состав дополнит открытая платформа, на которой разместится миномет времен Великой Отечественной войны, создавая у пассажиров ощущение, что они едут в воинском эшелоне.

Вести поезда будут воспитанники детской дороги, прошедшие обучение и сдавшие квалификационные экзамены.

В мае поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни, а в июне–августе по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время работы малой магистрали: с 10.00 до 17.00.

Церемония открытия летнего сезона работы Тульской детской железной дороги начнется 1 мая в 11.00 по адресу: Новомосковск, ул. Бережного, д. 1-а.