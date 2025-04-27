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«Небесная канцелярия ушла на обед»: как туляки отреагировали на апрельский снег с градом

«Небесная канцелярия ушла на обед»: как туляки отреагировали на апрельский снег с градом

Напомним, ранее областное правительство объявило метеопредупреждение.

Последние апрельские выходные не обошлись без погодных сюрпризов – в воскресенье утром в отдельных районах Тульской области прошёл снег, который, впрочем, почти сразу растаял.

Также в оружейной столице выпал град – читатели поделились с редакцией Myslo фото и видео. «Небесная канцелярия ушла на обед», – пошутил один  из пользователей.

Напомним, в ближайшие сутки в Тульской области ожидаются заморозки до -5 градусов. По данным центра «Фобос», холодная погода продержится в Тульской области ещё пару дней. Уже в среду, 30 апреля, ожидается повышение температуры до +14 градусов.

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