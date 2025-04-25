В Туле пройдет прямая линия с главой регионального УФСИН

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Во вторник, 29 апреля, состоится прямая линия жителей региона с начальником УФСИН России по Тульской области Павлом Владимировичем Ломакиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане смогут задать вопросы по разным направлениям деятельности УФСИН, включая соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, вопросы материально-бытового обеспечения, а также условия и порядок приема на службу в уголовно-исполнительную систему.