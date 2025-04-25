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В Туле пройдет прямая линия с главой регионального УФСИН
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле пройдет прямая линия с главой регионального УФСИН

Граждане смогут задавать вопросы по разным направлениям деятельности ведомства.

Во вторник, 29 апреля, состоится прямая линия жителей региона с начальником УФСИН России по Тульской области Павлом Владимировичем Ломакиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане смогут задать вопросы по разным направлениям деятельности УФСИН, включая соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, вопросы материально-бытового обеспечения, а также условия и порядок приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Звонки будут приниматься с 15.00 до 16.00 по телефону: 8(4872)32-98-22.
 

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