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Дмитрий Марков наградил трудовые династии Тульской области 

Дмитрий Марков наградил трудовые династии Тульской области 

Мероприятие состоялось в ремесленном дворе «Добродей».

25 апреля в преддверии Праздника весны и труда наградили победителей  ежегодного регионального конкурса «Лучшая трудовая династия Тульской области». В этом году участие в конкурсе приняли 24 семьи. В финал вышли 5 династий с  общим стажем работы от 250 до 750 лет.

Это династия железнодорожников Ениных-Трофимовых-Федченко из Узловского района, медработников Горкуновых-Бабижаевых из Каменского района, педагогов Исаковских-Титовых из Веневского района, работников сельского хозяйства Афанасьевых-Боровиковых-Роговых из Тепло-Огаревского района и работников топливно-энергетического комплекса Щукиных из Ефремовского района.

Победителей поздравил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков:

— Наш регион всегда славился талантливыми мастерами, а во многих семьях любовь к одной и той же профессии бережно передается из поколения в поколение. Губернатор Дмитрий Миляев, правительство Тульской области уделяют большое внимание поддержке людей труда. Для сотрудников предприятий действуют различные меры поддержки со стороны государства и работодателей. Наша задача — создать условия, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал и гордиться своим вкладом в развитие региона.

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В этом году Тульская область выбрана в качестве площадки проведения Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Оператор станка ЧПУ». Он пройдет на базе АО «КБП им. ак. А.Г. Шипунова» в конце июля. Это позволит продемонстрировать всей стране таланты жителей Тульской области, их профессиональные  навыки и умения.  

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Фотограф:
вчера, в 15:35 +1
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