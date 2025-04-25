За две недели на дорогах Тульской области зафиксировали больше 2300 нарушений ПДД

Фото Алексея Пирязева.

Чаще всего водители выезжали без прав и на встречку.

За две недели сотрудники Госавтоинспекции по Тульской области выявили более 2300 нарушений правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных:

42 случая вождения в пьяном виде;

30 ситуаций отказа пройти медицинскую проверку на алкоголь;

102 факта езды без водительских прав;

116 выездов на встречную полосу, четыре из которых повторялись неоднократно;

143 нарушения перевозки детей;

72 случая игнорирования приоритета пешеходов на дороге.

Также в отношении десяти водителей, замеченных в повторных нарушениях за вождение в нетрезвом виде, начаты проверки по статье 264.1 Уголовного кодекса. Стоит отметить, что акция продлится до конца апреля.