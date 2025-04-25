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За две недели на дорогах Тульской области зафиксировали больше 2300 нарушений ПДД
Фото Алексея Пирязева.

За две недели на дорогах Тульской области зафиксировали больше 2300 нарушений ПДД

Чаще всего водители выезжали без прав и на встречку.

За две недели сотрудники Госавтоинспекции по Тульской области выявили более 2300 нарушений правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных:

  • 42 случая вождения в пьяном виде;
  • 30 ситуаций отказа пройти медицинскую проверку на алкоголь;
  • 102 факта езды без водительских прав;
  • 116 выездов на встречную полосу, четыре из которых повторялись неоднократно;
  • 143 нарушения перевозки детей;
  • 72 случая игнорирования приоритета пешеходов на дороге.

Также в отношении десяти водителей, замеченных в повторных нарушениях за вождение в нетрезвом виде, начаты проверки по статье 264.1 Уголовного кодекса. Стоит отметить, что акция продлится до конца апреля.

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Фотограф:
вчера, в 16:20 0
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