За две недели на дорогах Тульской области зафиксировали больше 2300 нарушений ПДД

За две недели сотрудники Госавтоинспекции по Тульской области выявили более 2300 нарушений правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных:
- 42 случая вождения в пьяном виде;
- 30 ситуаций отказа пройти медицинскую проверку на алкоголь;
- 102 факта езды без водительских прав;
- 116 выездов на встречную полосу, четыре из которых повторялись неоднократно;
- 143 нарушения перевозки детей;
- 72 случая игнорирования приоритета пешеходов на дороге.
Также в отношении десяти водителей, замеченных в повторных нарушениях за вождение в нетрезвом виде, начаты проверки по статье 264.1 Уголовного кодекса. Стоит отметить, что акция продлится до конца апреля.