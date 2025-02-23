Туляки-участники СВО получили ключи от машин с ручным управлением

Фото: t.me/Tulskaya_Oblast

Вручение состоялось на территории Музея отечественной военной истории в Московской области.

Фонд «Защитники Отечества» передал тульским героям СВО ключи от автомобилей с ручным управлением. Аналогичные подарки получили бойцы из Москвы, Московской и Смоленской областей.

Автомобили, которые производятся на заводе «Автотор» в Калининградской области, помогут ветеранам вновь обрести мобильность, быстрее и эффективнее решать бытовые вопросы.

На вручении с приветственным словом выступила председатель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны РФ Анна Цивилева. После торжественной церемонии она ответила на вопросы ветеранов и рассказала о мерах поддержки участников СВО.

Фонд проводит адаптацию жилья, обеспечивает ветеранов спортивными протезами, помогает им пройти реабилитацию через спорт, а также оказывает поддержку в обучении и переобучении.