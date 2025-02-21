Как провести День защитника Отечества в Туле?

Фото из архива Myslo.

Парк «Патриот», Тула

22 февраля

11.00 — 17.00. Турнир по страйкболу — командной военно-тактической игре.

12.00 — 15.00. Мастер-классы по тактической медицине, плетению маскировочных сетей и фасовке сухпайков.

12.00 — 15.00. Выставка специальной военной техники.

12.00 - 16.00. Уличный квест «Письмо из прошлого».

12.15. Встреча ветеранов-участников войны в Афганистане. Творческая экспериментальная лаборатория «Прикосновение», народный поэт Николай Жуков, исполнитель Евгений Гречишкин.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00. Уличная экскурсия по выставке военной техники

13.00 — 14.00. Патриотический концерт «Мы вместе к Победе!», поёт ансамбль «Петровский Бэнд».

В течение всего дня посетителей ждет выставка одного дня «Честь имею!», посвящённая русскому военному мундиру, а также выставка масштабных моделей и военно-исторической миниатюры.

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Музей обороны Тулы

22 и 23 февраля

Весь день будет работать экспозиция «Артефакты с полей сражений»: уникальные документы, предметы, фрагменты обмундирования и вооружения времен Великой Отечественной войны.

22 февраля, весь день

Театрализованные интерактивные экскурсии с погружением в атмосферу города 1941-го;

Выставки: «Отец Героя», «Без права на забвение»;

Мастер-класс «Штык — молодец»: приемы штыкового боя;

Мастер-класс «Всё для фронта! Всё для победы»: хирургические салфетки для госпиталей в зоне спецоперации;

Мастер-класс по изготовлению наборов сухого душа для бойцов в зоне спецоперации;

Акция «Письмо на фронт»: посетители могут написать письмо-пожелание бойцам СВО.

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Тульский государственный музей оружия

Героическая история страны в Тульском государственном музее оружия оживает в каждом экспонате, эксклюзивном контенте, рассказах о выдающихся конструкторах-оружейниках, в мультимедийных комплексах.

Только здесь — все многообразие холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности, с которым российские воины одерживают славные Победы, защищая Отечество.

Публикуем афишу:

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Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Тула

Здесь пройдет трейловый забег «Я — Патриот», приуроченный ко Дню защитника Отечества. На зимнюю дистанцию выйдут 500 бегунов из разных регионов страны.

Расписание трейла:

10.30 — Открытие стартово-финишного городка, начало регистрации,

11.45 — Окончание регистрации,

11.55 — Открытие соревнований,

12.00 — Старт на дистанцию 6 км,

12.40 — Награждение победителей на дистанции 6 км,

13.00 — Закрытие соревнований.

Что еще подготовили для посетителей, смотрите в афише:

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Куликово поле

23 февраля на Куликовом поле в рамках празднования Дня защитника Отечества пройдет мастер-шоу реконструктора-сокольника Вадима Аводнева и сокола-балабана Доброк.

Специалист расскажет об условиях содержания и рационе ловчей птицы, обязательных элементах ее амуниции, о том, как управляет хищником человек, и об опасностях, которые таит сокол для неопытного охотника. Посетители мастер-шоу увидят, что значит «пустить птицу с руки на руку» и «сделать ставку в свечку», научатся благодарить сокола за выполнение команд, а после обучения попробуют выполнить некоторые элементы работы с хищником.

Начало в 11.00. В 13.00 в центре приема посетителей Музея Куликовской битвы Владимир Авдонев проведет интерактивную лекцию лекция «Сокол, как символ защитника в русской культуре», Доброк продемонстрирует специальную охотничью амуницию и приемы общения с охотничьей птицей.

Телефоны: +7 (48743) 4-36-01 | +7 (906) 534-35-73.

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