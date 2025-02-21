Как провести День защитника Отечества в Туле?

Парк «Патриот», Тула
22 февраля
- 11.00 — 17.00. Турнир по страйкболу — командной военно-тактической игре.
- 12.00 — 15.00. Мастер-классы по тактической медицине, плетению маскировочных сетей и фасовке сухпайков.
- 12.00 — 15.00. Выставка специальной военной техники.
- 12.00 - 16.00. Уличный квест «Письмо из прошлого».
- 12.15. Встреча ветеранов-участников войны в Афганистане. Творческая экспериментальная лаборатория «Прикосновение», народный поэт Николай Жуков, исполнитель Евгений Гречишкин.
- 12.30, 13.00, 14.00, 15.00. Уличная экскурсия по выставке военной техники
- 13.00 — 14.00. Патриотический концерт «Мы вместе к Победе!», поёт ансамбль «Петровский Бэнд».
В течение всего дня посетителей ждет выставка одного дня «Честь имею!», посвящённая русскому военному мундиру, а также выставка масштабных моделей и военно-исторической миниатюры.
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Музей обороны Тулы
22 и 23 февраля
Весь день будет работать экспозиция «Артефакты с полей сражений»: уникальные документы, предметы, фрагменты обмундирования и вооружения времен Великой Отечественной войны.
22 февраля, весь день
- Театрализованные интерактивные экскурсии с погружением в атмосферу города 1941-го;
- Выставки: «Отец Героя», «Без права на забвение»;
- Мастер-класс «Штык — молодец»: приемы штыкового боя;
- Мастер-класс «Всё для фронта! Всё для победы»: хирургические салфетки для госпиталей в зоне спецоперации;
- Мастер-класс по изготовлению наборов сухого душа для бойцов в зоне спецоперации;
- Акция «Письмо на фронт»: посетители могут написать письмо-пожелание бойцам СВО.
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Тульский государственный музей оружия
Героическая история страны в Тульском государственном музее оружия оживает в каждом экспонате, эксклюзивном контенте, рассказах о выдающихся конструкторах-оружейниках, в мультимедийных комплексах.
Только здесь — все многообразие холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности, с которым российские воины одерживают славные Победы, защищая Отечество.
Публикуем афишу:
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Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Тула
Здесь пройдет трейловый забег «Я — Патриот», приуроченный ко Дню защитника Отечества. На зимнюю дистанцию выйдут 500 бегунов из разных регионов страны.
Расписание трейла:
- 10.30 — Открытие стартово-финишного городка, начало регистрации,
- 11.45 — Окончание регистрации,
- 11.55 — Открытие соревнований,
- 12.00 — Старт на дистанцию 6 км,
- 12.40 — Награждение победителей на дистанции 6 км,
- 13.00 — Закрытие соревнований.
Что еще подготовили для посетителей, смотрите в афише:
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Куликово поле
23 февраля на Куликовом поле в рамках празднования Дня защитника Отечества пройдет мастер-шоу реконструктора-сокольника Вадима Аводнева и сокола-балабана Доброк.
Специалист расскажет об условиях содержания и рационе ловчей птицы, обязательных элементах ее амуниции, о том, как управляет хищником человек, и об опасностях, которые таит сокол для неопытного охотника. Посетители мастер-шоу увидят, что значит «пустить птицу с руки на руку» и «сделать ставку в свечку», научатся благодарить сокола за выполнение команд, а после обучения попробуют выполнить некоторые элементы работы с хищником.
Начало в 11.00. В 13.00 в центре приема посетителей Музея Куликовской битвы Владимир Авдонев проведет интерактивную лекцию лекция «Сокол, как символ защитника в русской культуре», Доброк продемонстрирует специальную охотничью амуницию и приемы общения с охотничьей птицей.
Телефоны: +7 (48743) 4-36-01 | +7 (906) 534-35-73.
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