Главой администрации Суворовского района назначен Юрий Фомичев

Этот пост он будет занимать пять лет.

В пятницу, 21 февраля, в Суворовском районе состоялось очередное заседание Собрания представителей. Ключевым вопросом повестки дня стало назначение главы местной администрации.

Глава района Константин Ферапонтов представил депутатам кандидатов на этот пост – Юрия Фомичева и Евгению Медведеву. Единогласным решением сроком на 5 лет на должность главы администрации был назначен Юрий Фомичев. Он приступит к работе с 24 февраля.

Новому главе администрации 31 год. С 2016 года он работал в управлении протокола аппарата Правительства Тульской области, а с 2021 года – в Представительстве Правительства региона в Москве.