«До конца февраля ждать снега не стоит»: синоптик Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие недели

Фото Артема Жильцова.

В январе–феврале осадков мало. И это нестандартная ситуация, когда в феврале высота снежного покрова всего несколько сантиметров. Об этом «Известиям» рассказал синоптик Роман Вильфанд. До конца февраля ожидать заметных снегопадов, по его словам, не стоит.

«Во первых, атмосферное давление повышено, во-вторых, воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно насыщены влагой», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Температура воздуха в Центральной России в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы.

«До 23–24 февраля среднесуточные температуры воздуха останутся отрицательными. 25–26 февраля велика вероятность того, что ночные температуры уже будут слабо отрицательными, от -5 до -1 градусов. А дневные температуры — около нуля», — подчеркнул Вильфанд.

Температурный фон превысит норму на несколько градусов. Метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы.