Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своем самоубийстве

«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги — укронацисты — распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — сказал Федорищев в видеообращении.

Напомним, ранее Вячеслав Федорищев высказался о туляках . Он отметил, что они жесткие и черствые, но если дружат, то навсегда.