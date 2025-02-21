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Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своем самоубийстве
Кадр из видео телеграм-канала Вячеслава Федорищева.

Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своем самоубийстве

Чиновник отметил, что продолжает работать.

Экс-глава тульского правительства и ныне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал слухи о своем самоубийстве фейком.
 
«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги — укронацисты — распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — сказал Федорищев в видеообращении.
 
Напомним, ранее Вячеслав Федорищев высказался о туляках. Он отметил, что они жесткие и черствые, но если дружат, то навсегда. 

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Автор:
сегодня, в 10:44 +3
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