Кадр из видео телеграм-канала Вячеслава Федорищева.
Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев опроверг слухи о своем самоубийстве
Чиновник отметил, что продолжает работать.
Экс-глава тульского правительства и ныне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал слухи о своем самоубийстве фейком.
«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги — укронацисты — распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать», — сказал Федорищев в видеообращении.
Напомним, ранее Вячеслав Федорищев высказался о туляках. Он отметил, что они жесткие и черствые, но если дружат, то навсегда.
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