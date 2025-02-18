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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Необходимо предварительно записаться на прием.

26 февраля с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты.

Маленьких пациентов осмотрят офтальмолог, детский кардиолог, нефролог, детский психиатр, детский онколог, оториноларинголог, невролог, гинеколог, гастроэнтеролог, ортопед – травматолог. 

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 10.00 до 14.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просят также сообщить по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

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Автор:
сегодня, в 18:31 +1
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