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Сокращенной рабочей недели из-за празднования 23 Февраля и 8 Марта не будет
Фото: ru.freepik.com.

Сокращенной рабочей недели из-за празднования 23 Февраля и 8 Марта не будет

Праздники выпадают на выходные.

В этом году сокращенной рабочей недели в связи с празднованием 23 Февраля и 8 Марта в стране не будет из-за того, что праздники выпадают на выходные дни. Однако в мае россияне смогут отдохнуть продолжительное время, рассказал ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

«Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года», — сказал министр.

В Роструде отметили, что перенос позволит продлить отдых на майские праздники, тогда же россиян ожидает ближайшая сокращенная неделя. Так, в 2025 году россияне отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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Автор:
сегодня, в 17:07 −4
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