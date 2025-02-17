В Туле 20, 21 и 23 февраля временно ограничат движение транспорта

В Туле с 23.50 20 февраля до 12.00 21 февраля будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на площади Победы и прилегающих к ней территориях.

С 23.50 20 февраля до 15.00 21 февраля ограничат движение по ул. Пушкинской на участке от ул. Фридриха Энгельса до проспекта Ленина.

С 08.00 до 22.30 23 февраля будут ограничены съезды на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), движение по набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.