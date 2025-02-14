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В Тульской области с начала февраля гаишники оштрафовали более 300 пешеходов-нарушителей
Кадр из видео.

В Тульской области с начала февраля гаишники оштрафовали более 300 пешеходов-нарушителей

Штрафы заплатят и водители, которые не пропускали пеших участников дорожного движения.

С 1 по 10 февраля в Тульской области прошел рейд Госавтоинспекции «Яркий пешеход». Мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Инспекторы ГИБДД выявили 351 нарушение ПДД пешеходами, 72 факта непредоставления водителями преимущества в движении пешим участникам дорожного движения.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, также было реализовано 63 рейдовых мероприятия по пресечению нарушений ПДД пешеходами вблизи образовательных учреждений, проведено более 70 профилактических бесед со школьниками.

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