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В Туле загородные оздоровительные лагеря готовят к летнему сезону
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле загородные оздоровительные лагеря готовят к летнему сезону

14 февраля глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал строительные работы в лагере имени Саши Чекалина.

Вторая жизнь старейшего в регионе лагеря началась в 2023 году, когда Тульская область вошла в число пилотных регионов федеральной программы обновления загородных лагерей. С тех пор инфраструктура загородного детского учреждения меняется. В этом году — следующий этап обновления. С учетом опыта прошлых лет работы здесь начали заранее, чтобы успеть к первой смене сдать полностью обновленный лагерь. Срок выполнения работ подрядчикам установили до 15 мая.

К началу оздоровительной компании 2025 года лагерь полностью будет готов для приёма детей, говорит начальник управления физической культуры и спорта администрации города Артур Матевосян.

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— На данный момент ведутся работы по возведению двух новых модульных корпусов, что позволит увеличить вместимость лагеря. Также по поручению главы администрации Тулы выполнены работы по устройству водопроводно-насосной станции второго подъёма, чтобы в лагере бесперебойно работало водоснабжение. К летнему сезону в лагере по соглашению с региональным министерством образования появится универсальная спортплощадка, ее установили, осталось уложить резиновое покрытие.

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В прошлые годы в лагере возвели три новых модульных корпуса. В этом году — еще два таких же, вместимостью 56 человек каждый (52 ребенка + 4 сотрудника).

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Сейчас строители ведут работы по монтажу конструкций. Один модуль уже собран, его обшивают аквапанелями и скоро приступают к внутренней отделке. Второй модуль собирают.

После установки новых модулей общая наполняемость лагеря составит 405 человек (сейчас 301).

Обновление по федеральной программе модернизации инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей затронуло и общежитие для сотрудников: сейчас идет его капитальный ремонт. Выполнены работы по демонтажу, устройству кровли, разводке коммуникаций, монтажу внутренних перегородок. Стены обшивают вентфасадом, штукатурят стены, укладывают керамическую плитку, монтируют электрику и отопление, оконные блоки с откосами. На сегодняшний момент объект готов на 70%.

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Перемены ждут и столовую: здание пищеблока капитально ремонтируют также по федеральной программе. Все демонтажные работы выполнены, подрядчик приступил к оштукатуриванию верхней части стен. Ремонт пищеблока также завершат к началу сезона.

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Летом 2025 года в лагере запланировано проведение 15 профильных смен патриотической, спортивной и творческой направленности.

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Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— В соответствии с поручением губернатора Дмитрия Миляева, мы проводим планомерную работу по модернизации тульских загородных лагерей. На этот год у нас большие планы, и они успешно реализуются в том числе и в лагере имени Саши Чекалина. Два новых модульных корпуса, обустройство новой спортивной площадки, капремонт пищеблока и общежития для сотрудников, полное благоустройство территории: мы существенно улучшим материально-техническую базу лагеря, и детский отдых здесь станет еще комфортнее.

Помимо этого, работы по модернизации сейчас идут и в других тульских лагерях. В «Берёзке» капитально ремонтируют жилой корпус, а в лагере «Орлёнок» по федеральной программе капитально ремонтируем медблок и столовую. Мы понимаем, что эти задачи мы обязаны выполнить к новому сезону, поэтому держу работу на этих объектах на особом контроле.

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Фотограф:
сегодня, в 18:27 0
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Илья Беспалов
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Тула

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