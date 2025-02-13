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В Тульской области учреждена медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка»

В Тульской области учреждена медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка»

Это сделано по поручению губернатора Дмитрия Миляева. К награде прилагается выплата в 50 тысяч рублей.

Получить награду может один из родителей (опекун, попечитель), постоянно проживающий в Тульской области и ухаживающий за ребенком-инвалидом не менее 10 лет. При получении медали назначается единовременная денежная выплата 50 тысяч рублей.

Заявление на выплату можно подать на региональном портале государственных услуг. При заполнении заявления потребуется приложить документ, подтверждающий право на награду.

Приём документов для ходатайства о награждении медалью проводит администрация муниципального образования. Полный перечень документов для подачи ходатайства можно найти здесь, а все интересующие вопросы — задать по телефону горячей линии: 8 800 200-52-26.

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