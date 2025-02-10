В тульских супермаркетах «Светофор» обнаружили многочисленные нарушения

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Специалистами ведомства в настоящее время проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении сети магазинов «Светофор». Под проверку попали и супермаркеты, расположенные в Туле и Новомосковске.

По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», действующих на территории ЕАЭС, Закона «О ветеринарии» и Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Так, при проведении выездных обследований практически во всех торговых помещениях установлено нахождение продукции (молочной, мясной, рыбной), не имеющей маркировки или с неполной, нечитаемой маркировкой, также выявлены случаи нарушения температурного режима при хранении продукции животного происхождения, нарушения целостности упаковки и нахождения в реализации продукции с истекшим сроком годности.

Информация о выявленных нарушениях будет направлена в прокуратуру для согласования проведения совместных проверочных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали что на фоне проверок было принято решение о ликвидации компании «Инвест стандарт», которой принадлежит часть торговых точек сети. Поводом стали недостоверные сведения о юридическом адресе компании.

Торговой сетью «Светофор» управляют многочисленные юридические лица, большинство с названием «Торгсервис», к которому добавляется код региона.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в письме в СМИ заявил, что проблемы торговой сети «Светофор» не должны отразиться на малообеспеченных покупателях.

— Конечно, антисанитария и прочие нарушения недопустимы, и государство должно принимать меры. Хотя столь дружная и жесткая реакция сразу нескольких федеральных ведомств вызывает вопросы. Однако больше всего беспокоят последствия для покупателей. Если с рынка уходит сеть, в которой больше 2 тысяч точек, это в любом случае удар по конкуренции и стимул для роста цен. Тем более речь о дискаунтере, где товары стоили дешевле, чем в соседних магазинах.

Лидер социалистов напомнил, что год назад Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о создании государственного ритейлера.

— В ответ в Минпромторге заявили, что и так регулируют рынок. На самом деле наши чиновники ничего не в состоянии регулировать, что особенно наглядно показала инфляция последних месяцев. Но сейчас есть хороший повод проявить инициативу и создать на базе «Светофора» государственную сеть, которая бы обеспечила низкие цены для покупателей и доступ «к полке» для широкого круга сельхозпроизводителей, — отметил Сергей Миронов.