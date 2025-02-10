В Тульской области стартует проект «Активное долголетие»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульская область одна из первых в 2021 году внедрила программу «Тульское долголетие» и вошла в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за жителями пожилого возраста и инвалидами.

Основными направлениями «Тульского долголетия» стали культурные, образовательные и просветительские мероприятия, ежегодное медицинское обследование, занятия физической культурой и спортом, а также создание условий для занятости и трудоустройства жителей старшего возраста. На сайте dolgoletie71.ru размещалась актуальная информация о мероприятиях проекта.

По итогам проекта показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос с 70,7 года в 2020 году до 72,3 года в 2024 году.

В мероприятиях «Тульского долголетия» приняли участие более 300 тысяч человек. Наиболее масштабными и востребованными стали фестивали творчества, конкурсы самодеятельных коллективов и исполнителей, Спартакиада пенсионеров, занятия северной ходьбой, чемпионаты по финансовой и компьютерной грамотности, мероприятия «серебряного» добровольчества, семинары для самозанятых и др.

С 2019 года в регионе работает система долговременного ухода для людей, которые в силу заболевания или возраста утратили способность к самообслуживанию. Ежегодно такие услуги получает порядка 6 тысяч человек.

— Система долговременного ухода — это уникальный проект Тульской области. Координирует работу региональный координационный центр. Врачи и специалисты социальной сферы при обслуживании жителей ежедневно обмениваются данными о состоянии их здоровья. Наиболее значимым достижением такой работы является увеличение продолжительности жизни жителей пожилого возраста и снижение смертности, — отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Жители положительно отзывались о проекте «Тульское долголетие», было много обращений с просьбами о его продлении. С 2025 года активное долголетие и система долговременного ухода стали частью нового национального проекта «Семья». Правительство региона утвердило новую программу «Активное долголетие» на период до 2030 года. Ежегодно в проекте должно участвовать более 140 тыс. человек. Продолжительность жизни в регионе к 2030 году должна вырасти до 78 лет.

— То, что раньше мы реализовывали в Тульской области как пилотный проект, сейчас стало частью нового национального проекта «Семья». Поэтому, с одной стороны, эта работа нам понятна, но вместе с тем необходимо еще раз проанализировать рекомендации Минтруда России, в которых содержатся конкретные требования к региональным программам. Работа предстоит большая, серьезная и важная. Необходимо добросовестно организовать достойную жизнь нашего старшего поколения, — подчеркнул губернатор.

В программу «Активное долголетие» включены занятия физической культурой и спортом, участие жителей старшего возраста в культурно-досуговых мероприятиях, образовательных проектах, волонтерском движении. Впервые особое внимание уделено благоустройству общественных территорий, которое должно учитывать в том числе и потребности жителей старшего поколения. Вся территория региона должна обладать доступной инфраструктурой для пожилых.

В 2025 году планируется открытие Центра досуга и общения для старшего поколения на базе регионального центра «Развитие».

Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Дмитрию Маркову совместно с профильными министерствами систематизировать требования и ожидаемые результаты реализации программы «Активное долголетие» и закрепить ответственных по всем направлениям. Также губернатор поручил профильным ведомствам и муниципалитетам дать предложения по награждению «серебряных» волонтеров, которые активно помогают бойцам СВО.