Февраль принесет в Центральную Россию снежные сюрпризы

Фото Дмитрия Дзюбина.

В заключительной декаде февраля на юго-западе России активизируются балканские циклоны, которые принесут обильные снегопады в Черноземье и Поволжье. К 23 февраля там появятся сугробы высотой 17–22, местами до 25 см. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Снеговые тучи ожидаются и в Центральной России. Здесь местами за последнюю десятидневку зимы выпадет 100% от декадной нормы осадков. Поэтому к заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон. Температурный фон вернется в климатическое русло: по ночам до −9…−14°, в середине дня −3…−8°.

— Февраль ещё не сказал своего последнего слова и «отработает» снегопадами и морозами за весь провальный сезон, — прогнозируют синоптики.

По мнению экспертов, последний зимний месяц еще принесет снежные сюрпризы.