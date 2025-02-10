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Февраль принесет в Центральную Россию снежные сюрпризы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Февраль принесет в Центральную Россию снежные сюрпризы

К заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон.

В заключительной декаде февраля на юго-западе России активизируются балканские циклоны, которые принесут обильные снегопады в Черноземье и Поволжье. К 23 февраля там появятся сугробы высотой 17–22, местами до 25 см. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Снеговые тучи ожидаются и в Центральной России. Здесь местами за последнюю десятидневку зимы выпадет 100% от декадной нормы осадков. Поэтому к заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон. Температурный фон вернется в климатическое русло: по ночам до −9…−14°, в середине дня −3…−8°.

— Февраль ещё не сказал своего последнего слова и «отработает» снегопадами и морозами за весь провальный сезон, — прогнозируют синоптики.

По мнению экспертов, последний зимний месяц еще принесет снежные сюрпризы.

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сегодня, в 19:40 0
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