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В Веневском районе восстановили водоснабжение после коммунальной аварии
Фото Алексея Пирязева.

В Веневском районе восстановили водоснабжение после коммунальной аварии

Об этом рассказал глава района Андрей Шубчинский.

Ранее Myslo писал, что 30 января на станции очистки воды поселка Грицовский Веневского района вышел из строя расходомер, влияющий на степень дозировки химических реагентов. Без показаний этого прибора функционирование автоматизированной системы невозможно.

Жителей попросили перейти на бутилированную воду — водопроводную пить было нельзя.

Аналогичный прибор нашли в Санкт-Петербурге и доставили в указанный поселок. Глава Веневского района Андрей Шубчинский в соцсетях сегодня рассказал, что водоснабжение полностью восстановлено.

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Фотограф:
сегодня, в 19:38 0
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