«Герой 71»: как в Тульской области помогают трудоустроиться ветеранам и военнослужащим

Куда возьмут на работу? И какие перспективы в регионе есть у тех, кто вернулся из зоны боевых действий? Рассказываем подробно.

О мерах поддержки тех, кто вернулся со специальной военной операции, в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин.

Алексей Давлетшин — В прошлом году по решению Президента был запущен федеральный проект «Время героев». Участниками этого проекта стали 83 бойца, вернувшиеся со специальной военной операции. Сейчас они уже не просто проходят обучающие модули и стажировки, но и трудоустроены на самые высокие должности в масштабах страны. Они вдохновляют различные всероссийские общественные организации, занимают высокие посты в различных регионах, работают в профильных федеральных ведомствах. У нас в регионе в апреле прошлого года также был запущен аналог программы «Время героев» — проект «Герой 71».

С 1 февраля по поручению губернатора Дмитрия Миляева мы запустили второй этап регионального проекта и существенно расширили его возможности. Сейчас в нем 12 направлений. Главная задача — обеспечить вернувшимся ребятам социализацию и реализацию в мирной жизни.

Участниками проекта могут стать действующие бойцы и те, кто уже вернулся из зоны СВО. Со старта программы прошло не так много времени, но она собрала уже больше 150 заявок.

Проект «Герой 71» позволяет участникам СВО пройти обучение и успешно трудоустроиться после возвращения на родину.

Проект включает 12 сервисов:

«Получи образование»,

«Работай с молодежью»,

«Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве»,

«Пройди переобучение по востребованным профессиям»,

«Реализуй себя в общественной деятельности региона»,

«Реализуй себя в политике»,

«Участвуй в проектах общества „Знание“»,

«Реализуй себя — открой свое дело»,

«Работай на себя — стань самозанятым»,

«Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона»,

«Обеспечь безопасность родного края»,

«Реализуй себя в адаптивном спорте».

Важно, что если для получения заветной должности не хватает образования, его можно получить почти бесплатно. Участнику СВО компенсируют 95% затрат на получение платного образования в вузе — в случае, если он поступил в университет впервые и удачно сдал первую сессию.

Также можно бесплатно получить профессиональное и дополнительное образование по самым разным направлениям в области предпринимательства, сельского хозяйства, ведения собственного дела и т. д.

Еще одна возможность реализовать себя для бойцов СВО — общественная работа, в первую очередь с молодежью: патриотические мероприятия, встречи с героями, уроки мужества и т. д. Можно реализовывать и собственные проекты, получить гранты на их реализацию помогут бесплатно.

Одно из самых востребованных направлений — политика. У участников СВО есть возможность попробовать себя в качестве наблюдателя на выборах, стать кандидатом в депутаты, войти в состав общественных советов и организаций. Доступна для бойцов и работа в силовых структурах.

Алексей Давлетшин отметил, что наиболее востребован сервис «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона», который стал продолжением федеральной программы «Время героев», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Выбирая данный сервис, участник может пройти образовательную программу по развитию управленческих навыков, разработанную с участием ВШГУ РАНХиГС и привлечением спикеров федерального уровня. Участники, показавшие наиболее высокие результаты, будут назначены на целевые должности в органах власти и на ведущих предприятиях региона.

Программа активно работает, и уже можно оценить первые показатели.

На сегодня трудоустроено 75% вернувшихся из зоны СВО.

Максим Чичкин — отличный пример того, как можно реализовать себя в мирной жизни после участия в спецоперации.

Максим Чичкин — В добровольцы я записался еще в 2014 году, тогда поехал служить в подразделения ЛДНР. Вернулся, восстановился в университете и получил диплом бакалавра. В 2023 году пошел добровольцем на СВО, в июле этого же года получил минно-взрывное ранение и вернулся в Тулу. Было непросто адаптироваться, и я рад, что правительство региона поддерживает бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Это и финансовая помощь — я получил региональную выплату по ранению, получаю федеральные ежемесячные ветеранские выплаты, в прошлом году был подарок от губернатора к Новому году, а моей маме — к 8 Марта. Но важны не только деньги — я прошел обучающий курс «Мастерская бизнеса. Время героев» от Центра поддержки предпринимательства, участвовал во Всероссийском проекте служения «Твой Герой» от Росмолодёжи, форуме «Герой 71». Хожу на разные мероприятия, в том числе в качестве спикера. В прошлом году ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов пригласил меня на бесплатное обучение в магистратуру, а также предложил стать одним из преподавателей по основам военной подготовки. Теперь веду занятия у нескольких групп каждый семестр. Также я работаю в Следственном комитете на должности водителя и был принят в резерв управленческих кадров Тульской области. Смог бы я сделать это без поддержки правительства? Было бы сложнее. Бойцы получают сильнейший стресс, поэтому им очень важна помощь на протяжении нескольких лет. Хорошо, что в нашем регионе это понимают. В Тульской области вернувшимся с СВО помогают реализовать себя, не оставляют с проблемами один на один. Это хороший пример заботы.

Больше о возможностях, предоставляемых проектом «Герой 71», можно найти на сайте герой71.рф.