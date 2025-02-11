В Алексине грузчика спрессовало в кузове мусоровоза. Мужчина погиб на месте

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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели грузчика в Алексине.

29 января 2025 года при выполнении работ по загрузке бытовых отходов мужчина упал в кузов мусоровоза. В это время там работала установка по прессовке мусора. Грузчик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следователь Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— На данный момент следователем изъята документация, имеющая значение для следствия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда в организации, — сообщили в пресс-службе СК.