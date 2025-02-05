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Тульские полицейские расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны

Тульские полицейские расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны

Правоохранители участвуют в видеопроекте.

Управление МВД России по Тульской области присоединилось к проекту, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Полицейские региона на улицах героев войны будут рассказывать об их подвигах.

В первом ролике старший инспектор отделения социальной работы Управления по работе с личным составом УМВД России по Тульской области лейтенант полиции Александр Романов рассказывает о комиссаре Тульского рабочего полка, Герое Советского Союза — Григории Антоновиче Агееве, в честь которого была названа одна из улиц города-героя Тулы.

Оборона Тулы продолжалась с 24 октября по 5 декабря 1941 года. В ходе ожесточенных боев было отражено наступление немецко-фашистских войск на тульском направлении и сорвана их попытка обойти Москву с юга.

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