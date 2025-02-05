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Картины из фондов ТМИИ вошли в масштабную экспозицию в музее русского импрессионизма
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Картины из фондов ТМИИ вошли в масштабную экспозицию в музее русского импрессионизма

Выставка откроется в Москве.

Картины из фондов Тульского музея изобразительных искусств вошли в масштабную экспозицию в музее русского импрессионизма. На выставке «Изображая воздух. Русский импрессионизм» будут представлены «Московский извозчик» Михаила Шемякина и «Кофе ночью» Сергея Виноградова. 

Произведение Михаила Шемякина выполнено в необычной для художника яркой цветовой гамме, отличающейся мощной импрессионистической выразительностью. Герой картины — колоритный потомственный извозчик Василий. Полотно, написанное легко и мощно, отражает «огненный» темперамент художника Шемякина.

Сергей Виноградов написал полотно во время своего первого визита в Париж в 1901 году. В городе художник изучал картины старых мастеров в Лувре, посещал частные галереи, где и знакомился с работами импрессионистов. 

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, всего в экспозицию войдут более 150 произведений из 76 частных и государственных собраний. Посетителям представят работы 70 мастеров от Константина Коровина, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря до Петра Кончаловского и Ильи Машкова. 

Уникальная выставка в Москве познакомит с ключевыми чертами импрессионистической стилистики и выделит ее национальные особенности. Особенно интересны демократические сюжеты на полотнах художников: пикники, чаепития, катания в лодке, посещения кафе и театров.

Выставка откроется 14 февраля. Посетить экспозицию можно до 1 июня. 12+

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